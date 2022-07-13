Умная и коварная мина, теперь российская

На днях мы писали про коварную немецкую мину, которая сидит в кустах и слушает, не проедет ли мимо танк? А когда засечет его, то как выстрелит! Так вот, у России есть аналогичная игрушка, называется ПТКМ-1Р – противотанковая противокрышевая мина.