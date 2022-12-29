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Над Белгородом сработала система ПВО: видео

Украинские военные снова обстреляли Белгородскую область. В Сети появилось видео, на котором запечатлена работа белгородской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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