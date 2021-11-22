Почеттино готов возглавить «МЮ» летом. Тренер несчастлив в «ПСЖ», его семья живет в Лондоне (Daily Mail)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед», где накануне был уволен Оле-Гуннар Сульшер.

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