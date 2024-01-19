«Аптеки не выдерживают и закрываются»: насколько за год подорожали лекарства в России

Лекарства в России дорожают, это факт. Об этом заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Но аптечная инфляция в стране по итогам 2023 года не превысила общероссийский показатель в 7% — это данные Росстата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии