В Амурской области юнармейцы провели урок памяти, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ребятам рассказали о тех ужасах войны, которые пришлось преодолеть жителям Ленинграда. Также юнармейцы узнали про ежедневный паек жителей и единственный путь снабжения продовольствием и боеприпасами через Ладожское озеро, под названием «Дорога жизни».
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