В Амурской области юнармейцы провели урок памяти, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Ребятам рассказали о тех ужасах войны, которые пришлось преодолеть жителям Ленинграда. Также юнармейцы узнали про ежедневный паек жителей и единственный путь снабжения продовольствием и боеприпасами через Ладожское озеро, под названием «Дорога жизни».