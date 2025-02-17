Секрет поваров, паста из чеснока. Ложку добавьте и любая еда станет вкуснее

Чесночная паста станет вашим незаменимым помощником на кухне. Простая в приготовлении, она придает насыщенный вкус супам, кашам, гарнирам и горячим блюдам — не зря чесночная паста считается своего рода кулинарным секретом у многих поваров.
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