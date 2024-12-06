Ставим с коэффициентом 4.97.Вот и все, 18-м туром РПЛ прощается с этим футбольным годом. В последнем матче первая тройка сыграет на своем поле — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» устроят экзамен своим соперникам.