Путин рассказал, какое решение Киева вызывает желание выразиться нецензурно

«Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство решением украинских властей относительно статуса русских на исторических территориях России, признав, что это вызывает в нем желание использовать грубую лексику.
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