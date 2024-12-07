Багира киплинга: как живёт единственный в мире травоядный паук?

В Центральной Америке растёт необычный вид акаций. Эта акация заключила союз с местными муравьями. Растение даёт насекомым жить внутри своих полых стеблей, а ещё кормит специальными белковыми наростами на листьях.
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