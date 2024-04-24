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ВСУ безуспешно пытаются повторить подвиг экипажа российского танка «Алеша»

ВСУ безуспешно пытаются повторить подвиг экипажа российского танка «Алеша»

Украинские танкисты пытаются безуспешно повторить подвиг российского экипажа танка «Алеша», который летом прошлого года смог героически отразить атаку противника с превосходящими силами на Запорожском направлении.

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