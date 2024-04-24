ВСУ безуспешно пытаются повторить подвиг экипажа российского танка «Алеша»

Украинские танкисты пытаются безуспешно повторить подвиг российского экипажа танка «Алеша», который летом прошлого года смог героически отразить атаку противника с превосходящими силами на Запорожском направлении.
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