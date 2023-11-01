ЗРК "Тор" уничтожил атаку дронов-камикадзе под Красным Лиманом

скриншот из видео Экипажи зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа продолжают нести боевое дежурство на краснолиманском направлении, в частности - уничтожать огромное количество вражеских беспилотников и летательных аппаратов.
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