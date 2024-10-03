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Полковник Трухан: «В Курской области открылся замечательный свинорез»

Полковник Трухан: «В Курской области открылся замечательный свинорез»

Политнавигатор Даже если предположить, что противник закрепится в Курской области и зайдёт в зиму, обстоятельства складываются так, что тем удобнее будет перемалывать силы ВСУ, брошенные на лишённую какой-либо военной целесообразности авантюру.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Цинично рассуждать о потерях в ходе боестолкновения, но это &quot;экономика войны&quot;. А с учётом потерь западной военной техники, которая пригодилась бы ВСУ для сдерживания нашего продвижения на Донбассе - &quot;курская провокация&quot; киевской хунты не удалась. Бросить на штурм и потерять значительное число бойцов - это уже было в начале СВО под Киевом, когда брали аэродром. А зима нам в помощь. Ка правильно написано - большие проблемы будут у ВСУ со снабжением группировки. Как у Наполеона, когда он отступал из Москвы.
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