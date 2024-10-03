Полковник Трухан: «В Курской области открылся замечательный свинорез»

Игорь Кузнецов

Цинично рассуждать о потерях в ходе боестолкновения, но это "экономика войны". А с учётом потерь западной военной техники, которая пригодилась бы ВСУ для сдерживания нашего продвижения на Донбассе - "курская провокация" киевской хунты не удалась. Бросить на штурм и потерять значительное число бойцов - это уже было в начале СВО под Киевом, когда брали аэродром. А зима нам в помощь. Ка правильно написано - большие проблемы будут у ВСУ со снабжением группировки. Как у Наполеона, когда он отступал из Москвы.