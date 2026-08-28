Западные СМИ: Варшава между поляками и Зеленским

Польша устала. Это сквозит в каждой строчке свежих публикаций из Варшавы. Но есть нюанс: риторика польских властей сейчас радикально расходится с их реальными действиями.
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