Для чего встречались Путин и Лукашенко? За месяц кое-что изменилось - в России напомнили

29 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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