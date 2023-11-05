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Депутат Журова призналась, что из командировок привозит полудрагоценные украшения

Депутат Журова призналась, что из командировок привозит полудрагоценные украшения

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала "Газете.Ru", что из командировок по странам Латинской Америки и Азии предпочитает привозить недорогие аутентичные украшения.

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