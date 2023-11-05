Депутат Журова призналась, что из командировок привозит полудрагоценные украшения

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала "Газете.Ru", что из командировок по странам Латинской Америки и Азии предпочитает привозить недорогие аутентичные украшения.
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