Tenet Plus L6: объявлены цены на новинку

Российская марка Tenet Plus раскрыла рекомендованные розничные цены на среднеразмерный кроссовер L6. Модель предложат в двух версиях: «Элегант» за 2 890 000 рублей и «Ультра» за 3 040 000 рублей.
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