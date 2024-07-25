Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Пырова
    Затулин предатель. Вместе с  диаспорами выслатьДепутат Затулин п...
  • Алекс Сэм
    Сначала Рутуб поднимите до уровня YouTube, потом замедляете. Ломать не строитьХинштейн: до конц...
  • Надежда Кувыкина
    Ну тогда должность директора института точно не выборная? Уволить оттуда раз несёт угрозу нации??? Кем назначается?Депутат Затулин п...

Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Отступающие на Донбассе ВСУ убивают людей, ждущих русских. Детей забирают на органы

Сергей Вредников.   В населенных пунктах Донбасса, откуда отступают ВСУ, действуют отряды псевдо-волонтеров «Белые ангелы», занимающиеся похищением детей у местных жителей, отказавшихся эвакуироваться и ждущих прихода российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх