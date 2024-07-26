У Трампа нет никакого «мирного плана» по Украине

Арсен Межлумов

Думаю, Рубекон пройден и никому ни заморозить, ни приморозить украинский конфликт, наученная печальным опытом, Россия не позволит! Только капитуляция, безоговорочное принятие условий мира, озвученных Путиным, поможет сохранить государственность Украине. Хотя, зачем она ей? История показывает, что самостоятельным, независимым, бесконфликтным, как внутри, так и внешне, нацеленным на развитие и процветание своего народа, Украина быть не может. Лучший вариант для Украины сегодня, влиться в состав России! Правда и здесь вопрос, а нужно ли это России? Нужно ли России иметь в своем составе исковерканных мозгами, озлобленных, продажных, завистливых, националистов привыкших жить на подачки за русофобию и на политическом шантаже? Что касается Трампа, то приход его или еще кого-то к власти в США, ничего во взаимоотношениях США-Россия не изменит. США были и останутся врагами и ненавистниками Великой России, кто бы ни возглавлял их, пока сами не развалятся. США без внешних врагов, пусть и выдуманных, без конфликтов, без организации региональных хаосов, без грабежей, жить не смогут.