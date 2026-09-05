Концерт Илюши

Шансон редко ассоциируется с баббл-ти, рабочими созвонами, рейтингом в онлайн-играх или аниме, но именно на этом столкновении привычного жанра и современной повседневности строится музыка Илюши.
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