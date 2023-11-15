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Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Клоунское поведение. Мне хотелось остаться в игре, я выше всего этого»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер прокомментировал эпизод с участием форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который схватил его за шею во время потасовки.

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