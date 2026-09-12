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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов после 8:0 с «Северсталью» не считает игру «Спартака» идеальной: «Есть моменты, где можно быть сильнее»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после разгромной победы над «Северсталью» со счетом 8:0 в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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