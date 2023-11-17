Только проснулась и уже устала

Нет энергии и настроения?Ногти и волосы в плачевном состоянии?Лишний вес и отеки?Дряблая кожа?Прыщи и морщины?Нерегулярный цикл?Длительные и обильные?Дикий аппетит вечером и постоянные перекусы в течение дня?Неконтролируемая тяга к сладкому?Темные локти и коленки?Высокое давление и постоянные головные боли?Липкий пот и жажда?Боли в коленях и позвоночнике?Одышка при подъеме на 1 этаж? Поздравляю!У вас инсулинорезистентность! В клетках нашего тела есть небольшое “Окошко” (рецепторы), через которое инсулин доставляет топливо, строительные материалы (аминокислоты) и витамины.