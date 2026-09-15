Захарова: Россия решает, как ответить Венгрии на высылку дипломатов

Россия решает, как ответить Венгрии на высылку дипломатов. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Минюсте заявили...
- Мерц: главная заб...
- Меланшон: в беспо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым