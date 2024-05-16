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  • Eduard
    Все люди набез грешны,но естт разница в грехах.Все что-то тырили!Они торговали Род...
  • Eduard
    Они танки на Москву не гнали,как кое-кто!Они торговали Род...
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    Мне не жалко Пригожина,одним пррступком пересеркнул всё! И мораль нам читать не надо,в зеркало на себя пустт взглянет!Они торговали Род...

Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Парад тщеславия: У многих «паркетных» при Сергее Шойгу наград стало больше, чем у участников штурма Берлина в 1945-м

Не сомневаюсь, что на многих из вас произвело неизгладимое впечатление начало закрытого судебного процесса в Мосгорсуде по уголовному делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в жесточайшей коррупции.

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