Frontiers: новая биопленка защищает продукты от порчи и вытесняет опасный пластик

Ученые из Люблянского университета в Словении разработали инновационную биоразлагаемую упаковку из водорослей, которая способна заменить опасный для экологии пластик.
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