Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. «Динамо Метар» уступило «Ленинградке», «Протон» обыграл «Тулицу», другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины Предварительный этап 22-й тур Динамо Метар – Ленинградка – 1-3 (25:19, 23:25, 25:27, 10:25) Протон – Тулица – 3-0 (31:29, 25:20, 25:17) Спарта – Заречье-Одинцово – 2-3 (23:25, 20:25, 25:21, 25:14, 10:15) Атом – Динамо-Казань – 1-3 (16:25, 25:20, 20:25, 22:25) 25 февраля Уралочка – Минчанка – 15.
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