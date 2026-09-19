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Президент Латвии пожаловался на развитие беспилотных технологий России

Президент Латвии пожаловался на развитие беспилотных технологий России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Европа не успевает за развитием беспилотных технологий России.

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