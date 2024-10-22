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Севастополь и пригород во вторник останутся без света

Севастополь и пригород во вторник останутся без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Жители Севастополя и прилегающих населенных пунктов во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

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