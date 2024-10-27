Пентагон: США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке

США не допустят разрастания конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Об этом заявил Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с израильским коллегой Йоавов Галантом.
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