Гостям Дня оленевода презентовали уникальный русско-ненецкий разговорник

На Дне оленевода волонтеры Дарья и Валентина предлагают гостям праздника уникальные русско-ненецкие разговорники С помощью этой маленькой брошюры можно быстро найти общий язык с представителями древнего северного народа и сохранить его как хороший сувенир в память о сегодняшнем событии.