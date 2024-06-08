МВД России объявило в розыск по статье экс-премьера Украины Юлию Тимошенко

МВД России объявило в розыск Тимошенко. И сколько их уже объявлены, но хоть одного достали? Это нужно просто делать и результативно, а не сотрясать воздух!

ИМ

Ильдус Мамлеев

А зачем их разыскивать? Все и так знают где они находятся и что это меняет? Надо просто достать с антресолей старый проверенный зарылившийся ледоруб, применить его по назначению, а опыт такой у нас уже имеется, только и всего.