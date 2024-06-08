МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.По данным базы ведомства, основанием является статья Уголовного кодекса России.
МВД России объявило в розыск по статье экс-премьера Украины Юлию Тимошенко
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
МВД России объявило в розыск Тимошенко. И сколько их уже объявлены, но хоть одного достали? Это нужно просто делать и результативно, а не сотрясать воздух!
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А зачем их разыскивать? Все и так знают где они находятся и что это меняет? Надо просто достать с антресолей старый проверенный зарылившийся ледоруб, применить его по назначению, а опыт такой у нас уже имеется, только и всего.
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13 час.
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