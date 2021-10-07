МИД России: НАТО не смогла обойтись без жупела «российской угрозы»

Жупел «российской угрозы» понадобился Североатлантическому альянсу после провала в Афганистане. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил изданию «Коммерсантъ», комментируя решение НАТО о сокращении российской миссии.
Жупел «российской угрозы» понадобился Североатлантическому альянсу после провала в Афганистане. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил изданию «Коммерсантъ», комментируя решение НАТО о сокращении российской миссии.
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