Медведев: Двуличные европейцы бросились «целовать сапоги» Трампу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на лицемерие политиков Европы, которые ввиду победы Дональда Трампа на президентских выборах в США начали «целовать сапоги своему новому хозяину», называя ранее его агентом РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии