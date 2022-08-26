В воинских частях ВВО в Забайкалье свыше 2 тысяч военнослужащих приняли участие в тренировке по РХБ защите

В ходе тренировки, военнослужащие совершенствовали практические навыки по применению современных приборов измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности.
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