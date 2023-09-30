Блинкова одержала победу над Векич на старте турнира в Пекине

Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.Подошёл к концу матч в рамках первого круга турнира в Пекине, в котором российская теннисистка Анна Блинкова сыграла против представительницы Хорватии Донной Векич.