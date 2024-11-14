G1: два взрыва у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

В столице Бразилии один человек устроил два взрыва у зданий Верховного суда и Палаты депутатов.Сначала он подорвал автомобиль на парковке, а затем бросил взрывчатку в сторону суда и подорвал себя у входа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии