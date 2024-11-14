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G1: два взрыва у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

G1: два взрыва у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

В столице Бразилии один человек устроил два взрыва у зданий Верховного суда и Палаты депутатов.Сначала он подорвал автомобиль на парковке, а затем бросил взрывчатку в сторону суда и подорвал себя у входа.

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