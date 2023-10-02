Женская команда "Академии футбола" забила восемь голов в одном матче

Тамбовские футболистки со счётом 8:1 разгромили представительниц брянского "Спартака". У "Академии футбола" сразу два хет-трика: Наталия Симакина и Кристина Кирлашева забили шесть голов на пару, ещё два добавила Милана Юрина.
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