Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростков в Красноярском крае

В социальных сетях распространена информация о том, что 24 марта в одном из заведений общественного питания в городе Минусинске молодой человек в ходе конфликта причинил телесные повреждения двум девушкам.
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