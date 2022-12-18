Медведь Диксон проснулся и увидел снег в Московском зоопарке

Медведь Диксон, спасенный от браконьеров, вышел из спячки, увидел снег в Московском зоопарке и впервые смог самостоятельно искупаться в бассейне, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, опубликовавшая видео.