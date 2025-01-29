О чем рассказал и умолчал мэр Иркутска

Итоговая пресс-конференция мэра Иркутска Руслана Болотова завершилась интригой. Судите сами. С одной стороны градоначальник, срок полномочий которого истекает в этом году, логично отчитался за весь период своей пятилетней работы.
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