Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трое погибли, 34 ранены, удар по новому складу. Атаки ВСУ на Центральную Россию

Трое погибли, 34 ранены, удар по новому складу. Атаки ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погибли три мирных жителя, еще 34 человека, в том числе бойцы самообороны, были ранены.

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