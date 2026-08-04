Трое погибли, 34 ранены, удар по новому складу. Атаки ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погибли три мирных жителя, еще 34 человека, в том числе бойцы самообороны, были ранены.
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