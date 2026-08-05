Вместо эпиграфа анекдот: — Сразу предупреждаю, что напиваться и танцевать голая на столе я не буду.
Не надо злить русских женщин, или Еще немного про маркетплейсы.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Алексей Тан
Людка!... здравствуй... Людмила (Люда) а ЭТО Я Вам красненький лайк поставил.
Алексей, вижу только чёрные 🤣 Кому-то не понравилось то, что я написала😜
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1 м.
Алексей Тан
Людмила Фирстова
Алексей, вижу только чёрные 🤣 Кому-то не понравилось то, что я написала😜
Люда, ЭТО мне!... только кляксы ставят.
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1 м.
Аркадий Шацкий
В итоге «Вайлдберрис» даже в плюсе могут остаться.
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1 м.
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