Синоптик Позднякова: в последнюю неделю июня в Москве потеплеет до +25 градусов

Существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается. Температура воздуха будет постепенно повышаться и составит до +25 градусов, но, вопреки сообщениям некоторых СМИ, вряд ли достигнет +33 к выходным.
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