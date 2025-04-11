Китай в ответ на пошлины США поднимает тарифы до 125%

Власти Китая приняли решение поднять с 12 апреля пошлины на импорт из США до 125%, данное решение принято на фоне введения американцами повышенных тарифов, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на комитет по тарифам Госсовета страны.
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