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Пенсионеров освободили от лишней платы по ЖКХ: указ подписан, уже с сентября свободны от платежей за отопление и водоснабжение

Пенсионеров освободили от лишней платы по ЖКХ: указ подписан, уже с сентября свободны от платежей за отопление и водоснабжение

Пенсионеров освободили от лишней платы по ЖКХ: указ подписан, уже с сентября свободны от платежей за отопление и водоснабжение Ольга БезродняяПенсионеры получат освобождение от платы за отопление и водоснабжение в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку граждан старшего возраста.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Какую хрень понаписали наши законодательные защитнички!!! Пенсионеры 80летние...инвалиды ...будут ходить по ЖЭКам и доказывать всякий раз,что сегодня отопление в квартире сжигает все легкие...а завтра горячая вода их крана идет холоднее обычной холодной... Пока придут из контор мастера на замеры и отопление , тепло и  вода нормализуются и акты уже не подтвердят некачество услуг...  Кто там будет заниматься перерасчетами...  Все на больную пенсионерскую голову...лишь бы поднять свой популистский рейтинг !
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15 час.
Ингерман Ланская
для экс-совков всё хорошее в России поперёк горла или серпом по яйцам (у кого они есть)
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3 час.

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