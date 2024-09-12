Пенсионеров освободили от лишней платы по ЖКХ: указ подписан, уже с сентября свободны от платежей за отопление и водоснабжение Ольга БезродняяПенсионеры получат освобождение от платы за отопление и водоснабжение в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку граждан старшего возраста.
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