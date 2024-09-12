Пенсионеров освободили от лишней платы по ЖКХ: указ подписан, уже с сентября свободны от платежей за отопление и водоснабжение

Анфиса Иванова

Какую хрень понаписали наши законодательные защитнички!!! Пенсионеры 80летние...инвалиды ...будут ходить по ЖЭКам и доказывать всякий раз,что сегодня отопление в квартире сжигает все легкие...а завтра горячая вода их крана идет холоднее обычной холодной... Пока придут из контор мастера на замеры и отопление , тепло и вода нормализуются и акты уже не подтвердят некачество услуг... Кто там будет заниматься перерасчетами... Все на больную пенсионерскую голову...лишь бы поднять свой популистский рейтинг !