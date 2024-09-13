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Орловские новости

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В Орловский перинатальный центр с мастер-классами приехали столичные врачи

В Орловский перинатальный центр с мастер-классами приехали столичные врачи

Орловский перинатальный центр посетил Дмитрий Иванов, ректор Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета и главный неонатолог (врач, специализирующийся на детских болезнях с момента рождения до 28 дней жизни) Минздрава РФ.

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