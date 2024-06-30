Глава Дагестана заявил, что республику подвергли травле после терактов

Виктор Гайдуков

Если бы глава Дагестана навёл в республике законный порядок, то и травли бы никакой небыло. Да её нет и сейчас, но люди выражают беспокойство и тревогу по поводу случаев просходящих в республике и реакции властей республики на происходящее. Работайте, братья.