Дагестан после терактов в республике, совершенных неделю назад, подвергается настоящей травле, которую устроили «сторонние наблюдатели».
Глава Дагестана заявил, что республику подвергли травле после терактов
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Вас всех на цепи держать надо
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15 час.
Виктор Гайдуков
Если бы глава Дагестана навёл в республике законный порядок, то и травли бы никакой небыло. Да её нет и сейчас, но люди выражают беспокойство и тревогу по поводу случаев просходящих в республике и реакции властей республики на происходящее. Работайте, братья.
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15 час.
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