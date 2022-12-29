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Бол Бол поставил сверху через Айзейю Стюарта

Бол Бол поставил сверху через Айзейю Стюарта

Центровой «Орландо» Бол Бол исполнил эффектный данк в матче с «Детройтом» (101:121). Бол прорвался к кольцу вдоль лицевой линии и поставил сверху через центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта.

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