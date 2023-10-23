Hyundai строит первый южнокорейский автомобильный завод на Ближнем Востоке

Южнокорейская компания Hyundai Motor Group построит автомобильный завод в Саудовской Аравии совместно с Государственным инвестиционным фондом (PIF), суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии, о чем заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
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