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Воронежские новости

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В Воронеже водитель «Газели» не справился с управлением и погиб в ДТП

В Воронеже водитель «Газели» не справился с управлением и погиб в ДТП

Трагедия случилась накануне ночью, около 1:50 рядом с домом №82/А/2 по улице Новосибирской. По предварительным данным, 48-летний житель Репьевского района на автомобиле «Газель» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в световую опору.

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