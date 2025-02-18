В Воронеже водитель «Газели» не справился с управлением и погиб в ДТП

Трагедия случилась накануне ночью, около 1:50 рядом с домом №82/А/2 по улице Новосибирской. По предварительным данным, 48-летний житель Репьевского района на автомобиле «Газель» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в световую опору.